Путин описал ситуацию в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России уверенно наступают по целому ряду направлений в зоне проведения спецоперации. Об этом, описывая ход СВО, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Он напомнил, что Россия не начинала войну на Донбассе — ее целью является искоренение нацизма и защита суверенитета и безопасности и ее жителей. Все задачи СВО будут решены, заверил Путин.