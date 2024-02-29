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Путин описал ситуацию в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России уверенно наступают по целому ряду направлений в зоне проведения спецоперации. Об этом, описывая ход СВО, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений, уверенно наступают, освобождают все новые территории», — сообщил глава государства.

Он напомнил, что Россия не начинала войну на Донбассе — ее целью является искоренение нацизма и защита суверенитета и безопасности и ее жителей. Все задачи СВО будут решены, заверил Путин.

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