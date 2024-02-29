Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил РФ

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа", – подчеркнул президент РФ.

В частности, как он отметил, российское государство доказало, что может отвечать на любые вызовы, с которыми сталкивается. По словам главы государства, Москва никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела. Президент добавил, что Россию попытались ослабить изнутри, однако просчитались.

Российский лидер начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин лично работал над текстом послания. При подготовке к нему президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера. Послание освещают некоторые иностранные СМИ.