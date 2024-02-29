Путин: в бою уже применялся ударный комплекс морского базирования «Циркон»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля заявил, что в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система уже в строю.

— В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», котором в послании 2018 года даже речи не шло. Но и эта система уже в строю, — заявил президент.

Глава государства отметил, что в состоянии полной готовности к гарантированному применению готовы стратегические ядерные силы. То, что власть РФ планировала в сфере вооружения, а также то, о чем Путин говорил в послании 2018 года, уже реализовано или подходит к завершению.