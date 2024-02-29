Болгария не обсуждает отправку своих военнослужащих на Украину

Власти Болгарии не обсуждают вопрос об отправке военных подразделений на Украину и не намерены этого делать в будущем. Об этом на слушаниях в парламенте заявили премьер-министр Николай Денков и министр обороны Тодор Тагарев, отвечая на вопросы депутатов. Трансляция слушаний велась на сайте парламента.

"Пока я являюсь премьер-министром, мы никогда не будем обсуждать вопрос и принимать решение об отправке болгарских военных на Украину. Также на данный момент не обсуждается и двухстороннее соглашение с Украиной по безопасности", - категорично заявил Денков.

Министр обороны дополнил, что Болгария оказывает Украине военно-техническую и гуманитарную помощь в соответствии с решениями, принятыми парламентом.

Ранее на заседании комиссии по обороне Тагарев сообщил, что Болгария оказала Украине помощь на сумму около €47 млн, в том числе нынешнее правительство выделило на эти цели €34 млн. В частности, на Украину было отправлено более 7 тыс. тонн груза, в основном боеприпасы. Министр уточнил, что в ближайшие несколько дней Киеву будут отправлены 100 бронетранспортеров, которые ранее принадлежали МВД. По его словам, все БТР в настоящее время находятся на базе жандармерии в Софии, а график перевозки машин по железной дороге практически согласован.