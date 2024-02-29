КНР продолжит проводить учения вокруг Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжит проводить боевую подготовку с помощью учений вокруг Тайваня. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"Учения Народно-освободительной армией Китая в районе Тайваньского пролива являются законными действиями по защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития [Китая], - сказал Чжан Сяоган. - Мы продолжим усиливать военную подготовку, чтобы решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".
Он добавил, что маневры НОАК около острова являются сдерживающим фактором против вмешательства внешних сил и провокаций со стороны сторонников независимости Тайваня.
Комментируя случаи пересечения китайскими кораблями и самолетами так называемой срединной линии в Тайваньском проливе, Чжан Сяоган указал, что "в мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".
"Так называемой срединной линии в Тайваньском проливе вообще не существует", - утверждал он.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одним из регионов КНР.