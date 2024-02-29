КНР продолжит проводить учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжит проводить боевую подготовку с помощью учений вокруг Тайваня. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

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"Учения Народно-освободительной армией Китая в районе Тайваньского пролива являются законными действиями по защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития [Китая], - сказал Чжан Сяоган. - Мы продолжим усиливать военную подготовку, чтобы решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

Он добавил, что маневры НОАК около острова являются сдерживающим фактором против вмешательства внешних сил и провокаций со стороны сторонников независимости Тайваня.

Комментируя случаи пересечения китайскими кораблями и самолетами так называемой срединной линии в Тайваньском проливе, Чжан Сяоган указал, что "в мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".

"Так называемой срединной линии в Тайваньском проливе вообще не существует", - утверждал он.