Названы последствия враждебности Германии и Франции для ВСУ

Враждебность Германии и Франции препятствует созданию фонда оружия Европейского союза (ЕС) для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Financial Times (FT).
«Публичная ссора Франции и Германии по поводу военной поддержки Украины обостряет аргументы в пользу задержки соглашения о выделении 5 миллиардов евро в фонд ЕС для поставок вооружений, поскольку они спорят по поводу отдельных требований относительно его правил», — отмечает издание.
В ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск ЕС на Украину лидер ФРГ «язвительно» ответил ему, что Париж вместо этого должен отправить больше оружия.
Германия является крупнейшим поставщиком вооружений для Украины в ЕС. Именно поэтому, подчеркивает издание, страна возмущена высказываниями лидера Франции, которая имеет огромный отрыв в объеме выделения помощи ВСУ.