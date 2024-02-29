Названы последствия враждебности Германии и Франции для ВСУ

«Публичная ссора Франции и Германии по поводу военной поддержки Украины обостряет аргументы в пользу задержки соглашения о выделении 5 миллиардов евро в фонд ЕС для поставок вооружений, поскольку они спорят по поводу отдельных требований относительно его правил», — отмечает издание.