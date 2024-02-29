Пушилин: с потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

"Легче в том плане, что не достают. У противника нет возможности обстреливать [Донецк] артиллерией, дешевыми снарядами <...>. Но тем не менее опасность и угрозы для Донецка остаются", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о стабилизации оперативной обстановки в городе после освобождения Авдеевки.