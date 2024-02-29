В Госдуме рассказали о борьбе с одной «порочной практикой» в зоне СВО

Бытующая в зоне проведения специальной военной операции (СВО) практика перевода военных специалистов в пехоту порочна и не имеет под собой оснований. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, в конце 2023 года он получил несколько сообщений о «затыкании прорех» в штурмовых отрядах артиллеристами, связистами и другими специалистами. После этого Иванов обратился в Минобороны России.

В ответе военное ведомство указало, что подобные переводы не предусмотрены. В Минобороны сообщили, что ведут борьбу с тем, что Иванов назвал «перегибами на местах».