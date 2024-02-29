Сырский приехал на фронт и обвинил командиров ВСУ в просчетах

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский посетил Авдеевское направление, ситуацию на фронте он назвал сложной и обвинил отдельных командиров в просчетах, пишет украинское издание «Страна.ua». Эти просчеты, по мнению главкома ВСУ, заключаются во владении обстановкой и оценке Вооруженных сил РФ, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях, пишет издание.

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Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях <...> Продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль, — приводит издание слова Сырского.

Минобороны России 29 февраля заявило, что подразделения российской армии закрепились на опорных пунктах в населенном пункте Работино. Операция по штурму позиций ВСУ в селе была организована во взаимодействии со всеми родами войск. Помимо пехоты, активное участие в боях принимали артиллеристы и операторы беспилотников, передававшие им координаты целей.