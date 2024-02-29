Спецоперация на Украине 29 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 февраля 2024 года.

МО РФ: рядовой Бугримов предотвратил диверсию ВСУ с применением БПЛА против позиций ВС РФ

Диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, которая готовила запуск ударного беспилотного аппарата, вовремя обнаружил рядовой ВС РФ Сергей Бугримов и помог предотвратить атаку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, Бугримов находился на наблюдательном посту, когда заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника на двух пикапах. Вражеский отряд попытался запустить дрон, однако рядовой вовремя доложил командиру группы о готовящейся диверсии и передал координаты украинских солдат. Артиллеристы точным ударом уничтожили один из пикапов противника, после чего бойцы пустились в бегство, бросив на месте снаряжение и оборудование.

ВСУ решили перебросить дополнительные свежие резервы в Харьков

Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает дополнительные свежие резервы в Харьков. Об этом заявил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет MK.RU.

По его словам, в общежитие одного из местных вузов стали подселять солдат из центральных областей Украины. Марочко подчеркнул, что пока рано говорить о полной потере боеспособности армии Украины, хотя в Киеве в последнее время звучат панические заявления об острой нехватке людского резерва, денег и боеприпасов.

ВСУ обстреливают левобережье Днепра из Херсона, маскируясь под мирных жителей

Вооруженные силы Украины обстреливают населенные пункты на левом берегу Херсонской области, при этом находясь в Херсоне и выдавая себя за мирных жителей. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Они большей частью в гражданской одежде находятся и выдают себя за мирных жителей. Живут в квартирах или в домах, которые мирные жители оставили», — рассказал он.