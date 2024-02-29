ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

"Получив координаты, расчеты орудий "Гиацинт-С" прибыли на позицию, произвели наведение по выданной разведкой цели и серией выстрелов поразили район размещения украинских националистов, а также выявленные в лесополосе позиции. После выполнения огневой задачи артиллеристы ЦВО замаскировали орудия и убыли в подземные укрытия", - сообщили в российском военном ведомстве.