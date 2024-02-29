В ВСУ обматерили офицеров из-за уничтожения спецназа

Солдаты Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обматерили штабных офицеров украинской армии после уничтожения группы морского спецназа под Херсоном. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Штабные ****** и "нерожденные для войны" — горите в аду», — написал в социальных сетях один из бойцов украинского спецназа.

Уничтожение элитного отряда спецназа ВСУ также подтвердило Министерство обороны России. По заявлению оборонного ведомства, группа украинского спецназа пыталась высадиться с десантных моторных лодок на неподконтрольный Киеву берег Днепра, однако была уничтожена в районе Тендровской косы.