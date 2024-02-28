Пентагон может задействовать резервные $4 млрд для помощи Киеву

Руководство Минобороны США изучает возможность использования оставшихся в бюджете ведомства $4 млрд для предоставления Украине военной помощи напрямую из собственных арсеналов. Об этом пишут обозреватели Наталья Бертран и Орен Либерманн в статье для CNN.

По данным авторов статьи, Конгресс по-прежнему отказывается выделить дополнительные средства Украине. На фоне этого Пентагон рассматривает возможность использования последнего источника военного финансирования Украины.

Эксперты пояснили, что на счетах ведомства остались $4 млрд, выделенных для помощи Киеву президентом США Джо Байденом.

Пентагон не желал тратить эти средства, так как рассчитывал на получение $60 млрд от Конгресса. Кроме того, отправка вооружений и военной техники из арсеналов ведомства может повлиять на военную готовность США.

Вместе с тем, заметили обозреватели, на Украине сложилась очень тяжелая ситуация, она отчаянно нуждается в помощи США.