Латвия допустила отправку своих войск на Украину

Латвия готова рассмотреть возможности отправки войск на Украину, если члены Североатлантического альянса (НАТО) придут к консенсусу по данному вопросу. Об этом сообщил представитель Минобороны Латвии, чьи слова приводит телеканал Tagesschau.

«Если между союзниками по НАТО будет соглашение об отправке войск на Украину, Латвия рассмотрит возможность участия», – сообщил представитель министерства обороны балтийской страны.

По его словам, Рига продолжает рассматривать множество различных вариантов усиления поддержки Киева и принципиально не против размещения западных сухопутных войск на Украине.