Немецкий фрегат пытался сбить дрон союзников в Красном море

Фрегат ВМС ФРГ F221 Hessen, участвующий в операции Евросоюза Aspides в Красном море, по ошибке попытался сбить беспилотник союзников. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

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Фрегат приступил к выполнению миссии по защите судоходства в субботу, 24 февраля. В Минобороны Германии заметили, что корабль выполняет «самую опасную миссию последних десятилетий».

Во вторник вечером судно подверглось нападению со стороны боевиков йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов). Экипажу судна удалось ее отразить, два дрона были сбиты.

Кроме того, отметили журналисты, военные моряки в азарте едва не сбили беспилотник союзных сил.

По данным газеты, в рамках операции Aspides корабли стран Евросоюза будут обеспечивать безопасность судоходства в Красном море. Вместе с тем, их участие в операциях в Йемене не предусматривается.

«Гессен» был построен в Эмдене, на верфи Nordseewerke. Он стал третьим и последним кораблем класса Sachsen. В эксплуатацию его приняли в 2006 году.