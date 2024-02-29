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Две роты ВСУ уничтожили вакуумной бомбой весом 1500 килограммов

ВКС России нанесли удар объемно-детонирующей бомбой весом в полторы тонны по промзоне на Луганском направлении, где был оборудован пункт временной дислокации украинских войск.

Две роты ВСУ уничтожили вакуумной бомбой весом 1500 кг
© Российская Газета

По данным разведки, на попавшем под удар объекте находилось до 250 солдат ВСУ, пишет канал "Изнанка". По данным "Военкоров русской весны" использовался термобарический боеприпас ОДАБ-1500. Он выбрасывает над целью облако горючего аэрозоля, которое затем взрывается. Укрытия от вакуумной бомбы не спасают.

Ранее появились кадры бомбежки 1500-килограммовыми бомбами ТЭС и промзоны в Курахово, важном узле обороны на Южно-Донецком направлении.

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