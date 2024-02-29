Две роты ВСУ уничтожили вакуумной бомбой весом 1500 кг

ВКС России нанесли удар объемно-детонирующей бомбой весом в полторы тонны по промзоне на Луганском направлении, где был оборудован пункт временной дислокации украинских войск.

По данным разведки, на попавшем под удар объекте находилось до 250 солдат ВСУ, пишет канал "Изнанка". По данным "Военкоров русской весны" использовался термобарический боеприпас ОДАБ-1500. Он выбрасывает над целью облако горючего аэрозоля, которое затем взрывается. Укрытия от вакуумной бомбы не спасают.