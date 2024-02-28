В рядах Вооруженных сил Украины находятся более 20 тысяч иностранных наемников. Об этом написала газета The Washington Post.

«Около 20 000 иностранцев из более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников», — говорится в материале издания.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что украинцы публикуют на ресурсах своих представительств инструкции, как стать наемником, заключить контракт и поехать на фронт. Он подчеркнул, что это прямое нарушение международных канонов дипломатической и консульской деятельности, передает MK.RU.