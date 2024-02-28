Раскрыта главная проблема НАТО в случае конфликта с Россией

В случае вооруженного конфликта с Россией НАТО может столкнуться с существенными проблемами, главная из которых заключается в нехватке вооружений. Об этом говорится в статье «Действительно ли НАТО готово к войне с Россией?», опубликованной Asia Times .

«Однако серьезная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении. Как показали усилия по поставке оборудования и боеприпасов на Украину, у НАТО нет ни запасов, ни производственных мощностей для ведения длительной современной войны», — раскрывается в материале.

В свою очередь, это связано с тем, что НАТО давно придерживается так называемой стратегии «приходи как есть», по которой вести войну можно только до тех пор, пока хватит оборудования и боеприпасов. Издание подчеркивает, что именно по этой причине стратегия НАТО всегда заключалась в том, чтобы в случае конфликта как можно быстрее довести его до конца.