Захарова: Москва внимательно отслеживает военные приготовления Берлина против РФ
Россия внимательно отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она обратила внимание на заявление генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера о том, что у Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне.
Дипломат подчеркнула, что Москва фиксирует рост милитаристских настроений в Германии. Высшее политическое руководство ФРГ внедряет в общественное сознание тезис о грядущем военном столкновении с Россией.
Захарова заявила, что РФ внимательно отслеживает немецкие военные приготовления. На все действия Берлина будет дан адекватный ответ, предупредила представитель МИД РФ.