Захарова: Москва внимательно отслеживает военные приготовления Берлина против РФ

Россия внимательно отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она обратила внимание на заявление генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера о том, что у Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне.

Дипломат подчеркнула, что Москва фиксирует рост милитаристских настроений в Германии. Высшее политическое руководство ФРГ внедряет в общественное сознание тезис о грядущем военном столкновении с Россией.