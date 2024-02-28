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Захарова: Москва внимательно отслеживает военные приготовления Берлина против РФ

Россия внимательно отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Москва внимательно отслеживает военные приготовления Берлина против РФ
© РИА Новости

В ходе брифинга она обратила внимание на заявление генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера о том, что у Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне.

Захарова заявила о готовности дать ответ на любые военные действия ФРГ

Дипломат подчеркнула, что Москва фиксирует рост милитаристских настроений в Германии. Высшее политическое руководство ФРГ внедряет в общественное сознание тезис о грядущем военном столкновении с Россией.

Захарова заявила, что РФ внимательно отслеживает немецкие военные приготовления. На все действия Берлина будет дан адекватный ответ, предупредила представитель МИД РФ.

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