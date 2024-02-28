Российские военные освободили населенный пункт Петровское

Российские военные освободили населённый пункт Петровское
Российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петровское», — говорится в сообщении.
Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Ласточкино.
Также Минобороны России в сводке заявило об освобождении населённого пункта Северное.