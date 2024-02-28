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Российские военные освободили населённый пункт Петровское

Российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Российские военные освободили населенный пункт Петровское
© РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петровское», — говорится в сообщении.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Ласточкино.

Также Минобороны России в сводке заявило об освобождении населённого пункта Северное.

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