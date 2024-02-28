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В Белоруссии начнут рассылать SMS-повестки в военкомат

В Белоруссии депутаты нижней палаты парламента во втором чтении приняли закон по вопросам обеспечения национальной безопасности, который предоставит военкоматам возможность рассылать повестки по SMS. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белоруссии начнут рассылать SMS-повестки в военкомат
© РИА Новости

При этом отмечается, что рассылка SMS-повесток в мирное время будет является дополнительным источником оповещения. В то же время, в период мобилизации в военное время такое сообщение будет являться аналогом обычной повестки.

Также закон предполагает дать военным комиссарам право ограничивать выезд за пределы Белоруссии людей, уклоняющихся от призыва и нарушающих обязанности по воинскому учету. Кроме того, закон ужесточит ответственность за административные правонарушения против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.

Документ также должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал силовиков ментально подготовиться к третьей мировой войне. По его словам, Белоруссии «не нужна война», однако в то же время он посоветовал отбросить «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».

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