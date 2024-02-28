$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

США назвали численность подготовленных для Грузии военных

Военное образование в США получили 1600 человек из Грузии, заявила посол страны Робин Данигэн, выступая в комитете по внешним связям парламента Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

США назвали численность подготовленных для Грузии военных
© globallookpress.com

«Ни одна страна не поддерживает Грузию так твердо, как США. За 32 года (после установления дипломатических отношений) мы выделили Грузии более 6 млрд долларов в виде помощи», – сказала она.

Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сближение Грузии и Молдавии с ЕС

Посол пообещала сделать все необходимое для углубления связей двух стран.

«Наше партнерство полезно для обеих стран. США помогли Грузии в защите суверенитета и териториальной целостности. Мы подготовили грузинских пограничников. 1600 человек из Грузии получили военное образование в США. Мы передали Грузии снаряжение натовского образца», – отметила Робин Данигэн.

В последнее время в Тбилиси нередко критикуют Америку, желая от этой страны большей поддержки.

Военные новости
ЕС
Тбилиси
Грузия
Соединенные Штаты