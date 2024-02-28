Украинские военные запечатлели НЛО в зоне спецоперации

Бойцы 406-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) засняли неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Кадры были сделаны с помощью камеры беспилотника с тепловизором. Военные не уточнили, где именно в зоне боевых действий заметили объект, однако высота полета дрона свидетельствует, что он находился на расстоянии более 48 км и был достаточно большим.

Украинские военные на съемке недоумевают, что может скрываться за НЛО. В конце ролика один из них в шутку предлагает протаранить его квадрокоптером.

Производитель беспилотника, компания DJI, не смогла объяснить произошедшее, однако не исключает банальную техническую неполадку. Вместе с тем эксперты отметили, что объект схож с «багдадским фантомом», который запечатлела инфракрасная камера дрона Reaper ВВС США в мае 2022 года над Ираком. Он представлял собой тонкий цилиндрический НЛО.