Forbes: ВСУ могут остаться без снарядов к системам ПВО NASAMS и Patriot
Украинская армия может потратить остатки ракет к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot.
Об этом пишет издание Forbes.
«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — говорится в материале.
По данным журнала, ВСУ могли переместить ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации.
Ранее издание Military Watch Magazine писало, что российские военные продемонстрировали, что они могут сбивать ракеты американских ЗРК Patriot на Украине.