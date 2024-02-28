$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

Forbes: ВСУ могут остаться без снарядов к системам ПВО NASAMS и Patriot

Украинская армия может потратить остатки ракет к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot.

ВСУ могут остаться без снарядов к системам ПВО
© Wikipedia Commons

Об этом пишет издание Forbes.

«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — говорится в материале.

По данным журнала, ВСУ могли переместить ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации.

Ранее издание Military Watch Magazine писало, что российские военные продемонстрировали, что они могут сбивать ракеты американских ЗРК Patriot на Украине.

Военные новости