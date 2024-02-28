ВСУ могут остаться без снарядов к системам ПВО

Украинская армия может потратить остатки ракет к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot.

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Об этом пишет издание Forbes.

«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — говорится в материале.

По данным журнала, ВСУ могли переместить ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации.