FT: на Украине уже находятся «западные спецназовцы»

На Украине уже находятся «западные спецназовцы». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны.

Собеседник издания на условиях анонимности заявил, что о присутствии западных войск специального назначения на Украине «знают все».

«Они просто не признали это официально», — добавил он.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. Об этом он заявил после конференции стран Запада в поддержку Киева в Париже. После этого представители ряда государств поспешно отвергли возможность отправки своих военных в зону боевых действий. Об этом сказали в Венгрии, Германии, Польше, Швеции и Великобритании. Аналогичным образом высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.