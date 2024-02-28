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FT: на Украине уже находятся «западные спецназовцы»

На Украине уже находятся «западные спецназовцы». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны.

FT: на Украине уже находятся «западные спецназовцы»
© globallookpress.com

Собеседник издания на условиях анонимности заявил, что о присутствии западных войск специального назначения на Украине «знают все».

«Они просто не признали это официально», — добавил он.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. Об этом он заявил после конференции стран Запада в поддержку Киева в Париже. После этого представители ряда государств поспешно отвергли возможность отправки своих военных в зону боевых действий. Об этом сказали в Венгрии, Германии, Польше, Швеции и Великобритании. Аналогичным образом высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что в случае отправки войск альянса на Украину прямой конфликт между РФ и НАТО будет неизбежен. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что обсуждать такую возможность стали на фоне отсутствия результатов в оказании военной помощи Киеву.

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