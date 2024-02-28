Стало известно, как подбили первый Abrams в зоне спецоперации

Американский танк Abrams в зоне спецоперации был уничтожен с помощью ульяновского FPV-дрона «Пиранья». Об этом ТАСС рассказал представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья».

Ранее журналист Владимир Соловьев разместил у себя в Telegram-канале видео подбитого Abrams в районе Авдеевки. Этот танк стал первой уничтоженной на Украине американской боевой машиной. Abrams подбили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, и актер Иван Охлобыстин сообщил, что в ближайшее время отправит им обещанные за уничтожение танка 10 миллионов рублей.

По словам представителя Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», он получил информацию о том, что американский танк был выведен из строя с помощью ульяновского FPV-дрона.

«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья». А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams», - пояснил он.