Стало известно, как подбили первый Abrams в зоне спецоперации
Американский танк Abrams в зоне спецоперации был уничтожен с помощью ульяновского FPV-дрона «Пиранья». Об этом ТАСС рассказал представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья».
Ранее журналист Владимир Соловьев разместил у себя в Telegram-канале видео подбитого Abrams в районе Авдеевки. Этот танк стал первой уничтоженной на Украине американской боевой машиной. Abrams подбили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, и актер Иван Охлобыстин сообщил, что в ближайшее время отправит им обещанные за уничтожение танка 10 миллионов рублей.
По словам представителя Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», он получил информацию о том, что американский танк был выведен из строя с помощью ульяновского FPV-дрона.
«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья». А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams», - пояснил он.
По словам сотрудника конструкторского бюро, «Пираньями» ранее уничтожалась и другая бронетехника, а также блиндажи, укрытия и укрепления. При этом ульяновский FPV-дрон работает на уникальных частотах и имеет видеопередатчики, которые «способны устоять перед воздействием РЭБ».