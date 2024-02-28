Попытки Киева решить проблему нехватки личного состава на поле боя за счет иностранных наемников провалились, рекрутинг через дипломатические представительства оказался неэффективным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник.

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Украинские власти публикуют на ресурсах своих представительств инструкции, как стать наемником, заключить контракт и поехать на Украину. Мирошник отметил, что это прямое нарушение международных канонов дипломатической и консульской работы, однако в ряде стран на это закрывают глаза.

Сама схема сбора и подготовки наемников для Киева чаще всего работает на базе частных военных компаний. На Украине их засветилось уже около десятка, в том числе и European Security Academy.

«Правда, на сегодняшний день эта деятельность не особенно эффективна», — сказал Мирошник.