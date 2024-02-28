Спецоперация на Украине 28 февраля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 февраля 2024 года.
МО: ВСУ бросили колёсную технику с нацистской символикой при бегстве из Ласточкино
Вооруженные силы Украины бросили оружие иностранного производства и колёсную технику при бегстве из освобождённого посёлка Ласточкино, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны.
На нее была нанесена нацистская символика.
По данным военного министерства, в настоящее время украинские военные пытаются обстреливать населённый пункт с помощью дальнобойной артиллерии, а также применяют при атаках дроны-камикадзе.
Французский наемник рассказал, что в ВСУ не эвакуируют раненых
Французский наемник, который несколько месяцев назад сражался на стороне Вооруженных сил Украины, рассказал, что раненых украинских солдат не эвакуируют с поля боя, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, на Украине отсутствует техническая поддержка, из-за чего приходится самостоятельно чинить технику с помощью скотча и стяжек.
Наемник заявил, что, если военный получит ранение, «никто не придет забрать» его. Необходимо уметь эвакуировать раненых самостоятельно.
ВСУ подтвердили отход из Северного и Степового в ДНР
Представитель оперативно-стратегической группировки украинских Вооруженных сил «Таврия» Дмитрий Лиховой подтвердил отход войск из населенных пунктов Степовое и Северное в ДНР, сообщает «Лента.ру».
«На авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — заявил он.
Ранее стало известно, что российские бойцы продолжили наступать под Донецком и взяли под контроль два населенных пункта на западе от села Ласточкино.