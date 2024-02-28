СМИ: легкий танк M10 и боевые роботы подготовят США к новым войнам

В 2023 году армия США представила 24 новые системы. Ключевые разработки включают M10 Booker, бронированную машину поддержки пехоты, и боевую механизированную машину пехоты XM30, призванную заменить устаревающий M2 Bradley. Именно они должны подготовить США к новым конфликтам, пишет американское издание The National Interest.

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В публикации отмечается, что армия США проходит значительную модернизацию, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру ведения войны. Более 20 лет боевых действий на Ближнем Востоке против террористических группировок и повстанцев сформировали у военных особое мышление, при котором нетрадиционные угрозы, такие как самодельные взрывные устройства (СВУ), были на первом месте в списке угроз. Однако времена изменились, и крупномасштабная обычная война с почти равными противниками, такими как Китай и Россия, снова появилась на повестке дня.

"Этот сдвиг знаменует собой отход от двух десятилетий операций по борьбе с повстанцами", - пишут авторы.

Кроме того, в Пентагоне изучают беспилотные возможности роботизированной боевой машины с целью повышения осведомленности о ситуации и тактических возможностях. Эти инициативы отражают стремление армии США оставаться впереди в быстро меняющемся ландшафте поля боя. Авторы обращают внимание на три платформы. M10 Booker - это бронетранспортер поддержки пехоты, предназначенный для того, чтобы проложить путь механизированной пехоте. Бронетранспортер оснащен 105-мм основной пушкой M35, 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и 7,62-мм ручным пулеметом; а также несколькими датчиками для ведения городских боев. Тяжелое вооружение M10 Booker может уничтожить легкую бронетехнику противника или даже танк метким выстрелом в уязвимое место. При весе около 40 тонн M10 Booker может развивать максимальную скорость 73 километра в час и проехать до 563 километров без какой-либо дозаправки. Армия ограничилась экипажем из четырех человек на своей новейшей бронированной машине. Кроме того, она имеет модульную конструкцию, которая может включать новые технологии по мере их развития. Армия США заключила контракт с General Dynamics Land Systems на 26 боевых машин с возможностью покупки еще 70 в рамках начального этапа производства.

Следующая наземная система, на которую следует обратить внимание, - это боевая машина механизированной пехоты XM30, которая все еще находится в стадии разработки и является заменой M2 Bradley, который находится на вооружении более 40 лет.

"XM30 заменит боевую машину Bradley, привнеся в бой новые трансформационные возможности; они будут включать улучшения смертоносности, живучести бронетехники и возможности модернизации за пределами физических и экономических возможностей Bradley", - сказал в июне помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш.

Что касается вооружения, то XM30, скорее всего, будет оснащена основным орудием, ручным пулеметом и противотанковыми ракетами. Для прототипов армия запросила 50-миллиметровое основное орудие на выносной башне и противотанковые ракеты. В требованиях к ключевым характеристикам также указан экипаж из двух человек и место для шести полностью экипированных пехотинцев.

Наконец, третий ключевой элемент модернизации - это роботизированная боевая машина, которая будет представлять собой беспилотную наземную систему. Модульная и легкая машина RCV-Light обеспечит повышенную осведомленность о ситуации, летальность и тактические возможности армейских формирований в поддержку многодоменных операций. Его операторы будут дистанционно управлять беспилотными летательными аппаратами или заставлять их работать полуавтономно.

"Варианты будут служить "разведчиками" или "сопровождающими" для пилотируемых боевых машин ", - заявили в армии США.