США призвали Израиль соблюдать международное право в секторе Газа

США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия в секторе Газа.

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена установила Израилю срок до середины марта, чтобы подписать письмо с предоставлением гарантий соблюдения международного права при использовании американского вооружения», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что только срочное прекращение огня Израилем и исполнение им международного гуманитарного права может предотвратить массовый голод в Газе.