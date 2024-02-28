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Axios: США призвали Израиль соблюдать международное право в секторе Газа

США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия в секторе Газа.

США призвали Израиль соблюдать международное право в секторе Газа
© globallookpress.com

Об этом пишет портал Axios.

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена установила Израилю срок до середины марта, чтобы подписать письмо с предоставлением гарантий соблюдения международного права при использовании американского вооружения», — говорится в сообщении.

Израильскую сторону также призвали гарантировать разрешение ввоза гуманитарной помощи в Газу.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что только срочное прекращение огня Израилем и исполнение им международного гуманитарного права может предотвратить массовый голод в Газе.

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