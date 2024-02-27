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В Минобороны Литвы прокомментировали заявление Макрона об Украине

Военные стран НАТО, при отправке на Украину, будут принимать участие в тренировочных, а не военных миссиях, рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он добавил, что этот вопрос пока находится на стадии обсуждения, пишет РИА «Новости».

В Минобороны Литвы прокомментировали заявление Макрона об Украине
© РИА Новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.

«Речь идет о тренировочных миссиях, компонентах обучения», — отметил министр.

Глава ведомства уточнил, что литовские военные сейчас обучают украинцев в ФРГ, Литве, Великобритании. Он добавил, что на это у Вильнюса есть специальный мандат.

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По его словам, западные страны ведут поиск форм, как бы еще помочь Украине. Кроме того, заявления глав государств и правительств призваны послать очень четкий сигнал России, констатировал Анушаускас.

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