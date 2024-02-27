В Минобороны Литвы прокомментировали заявление Макрона об Украине

Военные стран НАТО, при отправке на Украину, будут принимать участие в тренировочных, а не военных миссиях, рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он добавил, что этот вопрос пока находится на стадии обсуждения, пишет РИА «Новости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.

«Речь идет о тренировочных миссиях, компонентах обучения», — отметил министр.

Глава ведомства уточнил, что литовские военные сейчас обучают украинцев в ФРГ, Литве, Великобритании. Он добавил, что на это у Вильнюса есть специальный мандат.