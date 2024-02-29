На Украине признали зависимость от западных ракет

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат признал зависимость страны от западных ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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«У нас нет своего производства еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада», — сказал он.

Игнат добавил, что Запад должен поставлять ракеты на Украину по мере их расходования. При этом, по его оценке, это вооружение будет всегда в дефиците для Киева.