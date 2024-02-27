Запад обсуждает отправку тренировочных миссий на Украину

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что отправка военнослужащих НАТО на Украину, о которой говорил французский президент Эммануэль Макрон, предполагает участие в тренировочных, а не военных миссиях.

В интервью LRT он отметил, что на текущий момент соответствующий вопрос находится только на стадии обсуждения.

Министр добавил, что сейчас ВС Литвы обучают солдат ВСУ в Великобритании, Германии и Литве, а у Вильнюса есть специальный мандат.