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В Британии заявили о нехватке боеприпасов из-за Украины

Лондону нужно задуматься об «огромном увеличении» количества боеприпасов в Великобритании после истощения арсеналов из-за военной помощи Украине, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин. Об этом пишет Bloomberg.

В Британии заявили о нехватке боеприпасов из-за Украины
© globallookpress.com

По его словам, Британия не стремится воссоздать армию на уровне времен холодной войны, но необходимо восполнить нехватку боеприпасов. При этом военное руководство хочет сделать ее «готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной».

«Великобритания нуждается в огромном увеличении запасов боеприпасов», — подчеркнул он.

Ранее правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов).

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