Израиль улучшит БМП Redback для Австралии

Израильская компания Elbit Systems улучшит корейские боевые машины пехоты (БМП) Redback для Австралии. В рамках контракта стоимостью 600 миллионов долларов Elbit поставит новое оборудование для БМП, пишет Breaking Defense.

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Установка нового оборудования на машины является частью проекта Canberra Land 400 Phase 3. В Elbit заявили, что Австралия получит «усовершенствованные защиту и боевые возможности, а также набор датчиков» для БМП.

Считается, что австралийские Redback получат обитаемую башню с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и прицелом наводчика COAPS. Также БМП оснастят комплексом активной защиты Iron Fist, системой повышения ситуационной осведомленности экипажа Iron Vision и станцией предупреждения о лазерном облучении E-LAWS.

Hanwha Defense Australia поставит Австралии 129 БМП. Поставку корейских машин, которые будут выпускать в Австралии, планируют завершить к 2028 году.