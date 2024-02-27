Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

«Что касается так называемых западных "вундерваффе" (чудо-оружие — прим. «Ленты.ру»), то наши военные и оборонная промышленность всякий раз с ними справлялись. Так будет и впредь, не сомневаюсь», — заявил посол, комментируя решение бундестага поставить Украине дальнобойное оружие.