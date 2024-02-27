Группировка ВСУ «Таврия» сообщила об их уходе из Северного

Российские военкоры отмечали, что российские военные освободили населенный пункт Северное еще несколько дней назад. В Минобороны РФ подтвердили информацию 26 февраля. Он находится недалеко от Авдеевки, которая также была освобождена российскими солдатами 17 февраля. В городе находился наиболее защищенный укрепленный район противника. Недалеко от города ВС РФ также отбили Ласточкино.