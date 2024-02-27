Испания не согласилась с идеей отправлять военных на Украину

В правительстве Испании не согласились с идеей президента Франции Эммануэля Макрона отправлять европейские сухопутные войска на Украину. Об этом заявила представитель правительства Пилар Алегриа, пишет РИА Новости.

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«Мы не согласны с этим [предложением]. Мы должны сосредоточиться на том, что срочно необходимо», — сказала она, отметив, что Европейскому союзу (ЕС) нужно сосредоточиться на ускорении отправки оружия Киеву.

Ранее идею Макрона отверг и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину», — объяснил он.