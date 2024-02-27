В МИД Италии выступили против отправки своих войск на Украину

Руководитель Министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выступил против направления войск на Украину. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его словам, Италия «не в состоянии войны с Россией», но защищает Украину. Он подчеркнул, что против направления итальянских войск сражаться на территории Украины.

До этого в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не планирует отправлять свои войска на Украину.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) и страны Европы не станут направлять сухопутные войска на Украину.

По его словам, подобная договоренность существовала с самого начала конфликта и мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушно».