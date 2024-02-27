Российские военнослужащие освободили населенный пункт Северное на Авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Северное», – отметили в ведомстве.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны, цитирует сообщение Минобороны телеканал RT.

В сообщении также указано, что Вооруженные силы РФ заняли более выгодные позиции и отбили девять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах Новгородского, Первомайского и Петровского Донецкой Народной Республики.