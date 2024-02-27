Российские военные освободили поселок Северное на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны по состоянию на 27 февраля.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили скопления солдат и техники противника вблизи Майорска, Бердычей и Розовки Донецкой Народной Республики.

Кроме того, Вооруженные силы РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп в окрестностях Новгородского, Первомайского и Петровского ДНР. Киевский режим потерял почти 500 военных, два танка и другую технику, уточнили в Минобороны.

Как писала «Парламентская газета», Армия России освободила Авдеевку 17 февраля, выбив противника из стратегического для Киева укрепрайона. Впереди — масштабное разминирование и восстановление зданий, отмечал глава республики Денис Пушилин.