Российские военные освободили поселок Северное под Авдеевкой
Российские военные освободили поселок Северное на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны по состоянию на 27 февраля.
По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили скопления солдат и техники противника вблизи Майорска, Бердычей и Розовки Донецкой Народной Республики.
Кроме того, Вооруженные силы РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп в окрестностях Новгородского, Первомайского и Петровского ДНР. Киевский режим потерял почти 500 военных, два танка и другую технику, уточнили в Минобороны.
Как писала «Парламентская газета», Армия России освободила Авдеевку 17 февраля, выбив противника из стратегического для Киева укрепрайона. Впереди — масштабное разминирование и восстановление зданий, отмечал глава республики Денис Пушилин.
Позднее российские бойцы зачистили село Крынки Херсонской области, ликвидировав более 3400 солдат вооруженных сил Украины. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, освобождение населенного пункта ставит точку в контрнаступлении Киева.