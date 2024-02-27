В Минобороны России подтвердили уничтожение танка Abrams

На Авдеевском направлении ВС России уничтожили до 485 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также танк Abrams. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское Донецкой народной республики», — сообщили в ведомстве.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились двух танков, трех боевых машин пехоты, в том числе «Bradley», шести боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также двух гаубиц Д-30.

До этого сообщалось, что российским бойцам, подбившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будут выплачены 10 млн рублей.