Истребители Saab, которые выпрашивает Киев: изменят ли ход СВО

Ратификация парламентом Венгрии документа о вступлении Швеции в НАТО открыла перед Украиной возможность получить обещанные Стокгольмом истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. Как сообщает Life.ru, эксперты считают, что если Киеву удастся получить шведскую технику, которую сравнивают с американским F-35 и российским Су-35, то это может усложнить ситуацию на поле боя в зоне СВО.

Условия и сроки передачи

В октябре 2023 года власти Швеции заявили, что передадут Киеву истребители после вступления в НАТО. Ратификацию соглашения о членстве долгое время затягивали Турция и Венгрия. Однако в конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал необходимые документы, а теперь это сделали и венгерские парламентарии.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прошлой осенью заявлял, что Киев стремится получить от западных союзников истребители уровня российского Су-35, каковым считается и Gripen.

«Наш основной конкурент и противник в борьбе за преобладание в воздухе — это Су-35. Надо понимать, что самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», — говорил Игнат.

Несмотря на стремление поддержать Украину, сроки передачи Gripen шведские власти пока официально не называли. При этом накануне директор по маркетингу компании Saab Микаэль Франзен в беседе с журналистами рассказал, что отправка самолета будет достаточно быстрым процессом — нужно лишь одобрение правительства. Бывший пилот Gripen и советник по воздушным операциям Saab Юсси Халметойи также заявил, что в среднем на подготовку летчиков для этого вида истребителей требуется от четырех до шести месяцев. После этого они способны выполнять ограниченный набор задач, вроде воздушных боев и нанесения ударов за пределами видимости.

Одновременно с этим СМИ подтвердили, что прошлой осенью украинские летчики уже испытывали самолеты в Швеции.

Чем ответит Россия?

Одна из особенностей Gripen — возможность использовать в качестве взлетно-посадочной полосы автомобильные дороги. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, новшеством это назвать нельзя. Аналогичная способность есть и у истребителей третьего поколения — ей уже пользовались украинские войска. Их самолеты взлетали с территории Румынии, наносили удары на линии боевого соприкосновения и разворачивались, не входя в зону действия российской ПВО. После они садились на шоссе, дозаправлялись и возвращались в соседнюю страну.

«Долгое время они были неуязвимы, пока Россия не поменяла тактику и не стала их встречать ракетами на шоссе. Например, С-400 или "воздух – воздух" большой дальности. Сейчас главный вопрос, где западные истребители будут взлетать и как ВСУ попытаются это организовать», — сказал эксперт.