Истребители Saab, которые выпрашивает Киев: изменят ли ход СВО
Ратификация парламентом Венгрии документа о вступлении Швеции в НАТО открыла перед Украиной возможность получить обещанные Стокгольмом истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. Как сообщает Life.ru, эксперты считают, что если Киеву удастся получить шведскую технику, которую сравнивают с американским F-35 и российским Су-35, то это может усложнить ситуацию на поле боя в зоне СВО.
Условия и сроки передачи
В октябре 2023 года власти Швеции заявили, что передадут Киеву истребители после вступления в НАТО. Ратификацию соглашения о членстве долгое время затягивали Турция и Венгрия. Однако в конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал необходимые документы, а теперь это сделали и венгерские парламентарии.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прошлой осенью заявлял, что Киев стремится получить от западных союзников истребители уровня российского Су-35, каковым считается и Gripen.
«Наш основной конкурент и противник в борьбе за преобладание в воздухе — это Су-35. Надо понимать, что самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», — говорил Игнат.
Несмотря на стремление поддержать Украину, сроки передачи Gripen шведские власти пока официально не называли. При этом накануне директор по маркетингу компании Saab Микаэль Франзен в беседе с журналистами рассказал, что отправка самолета будет достаточно быстрым процессом — нужно лишь одобрение правительства. Бывший пилот Gripen и советник по воздушным операциям Saab Юсси Халметойи также заявил, что в среднем на подготовку летчиков для этого вида истребителей требуется от четырех до шести месяцев. После этого они способны выполнять ограниченный набор задач, вроде воздушных боев и нанесения ударов за пределами видимости.
Одновременно с этим СМИ подтвердили, что прошлой осенью украинские летчики уже испытывали самолеты в Швеции.
Чем ответит Россия?
Одна из особенностей Gripen — возможность использовать в качестве взлетно-посадочной полосы автомобильные дороги. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, новшеством это назвать нельзя. Аналогичная способность есть и у истребителей третьего поколения — ей уже пользовались украинские войска. Их самолеты взлетали с территории Румынии, наносили удары на линии боевого соприкосновения и разворачивались, не входя в зону действия российской ПВО. После они садились на шоссе, дозаправлялись и возвращались в соседнюю страну.
«Долгое время они были неуязвимы, пока Россия не поменяла тактику и не стала их встречать ракетами на шоссе. Например, С-400 или "воздух – воздух" большой дальности. Сейчас главный вопрос, где западные истребители будут взлетать и как ВСУ попытаются это организовать», — сказал эксперт.
Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин считает, что шведское правительство может пойти на скорую отправку Gripen, однако скорее всего не выделит больше одной эскадрильи. Эти истребители способны нести ракеты Storm Shadow, SCALP, TAURUS T, дальность действия которых составляет от 300 до 500 км. Ответить на это Россия сможет своими Су-35 и Су-57, однако сбивать украинские самолеты придется до запуска западных ракет, подчеркнул военный.