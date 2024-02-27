В Киеве приветствовали слова об отправке западных войск на Украину

В Киеве приветствуют слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину из-за рисков для Европы. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает Reuters.

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«Начало дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более четко обозначить риски», — заявил он.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники Киеву.