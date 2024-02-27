Минобороны Белоруссии сообщило о проверке готовности Минской теробороны

В Минске началась проверка готовности органов управления местной территориальной обороны. Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии, передает ТАСС.

«В период с 27 февраля по 1 марта комиссией Генерального штаба Вооруженных сил [Белоруссии] будет проведена проверка органов управления территориальной обороны города Минска», — говорится в пресс-релизе.

В Минобороны отметили, что целью мероприятий стала оценка готовности граждан, зачисленных в тероборону, а также проверка эффективности работы столичных комиссариатов.