Военкомы в Одессе применяют слезоточивый газ при задержании мужчин

Сотрудники военкоматов в Одессе начали применять газовые баллончики при попытках задержания на улицах мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» пишет РИА Новости.

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По данным издания, об этом свидетельствует видеозапись конфликта, который произошел между сотрудниками военкомата и парой на улице Одессы. Военком попытался задержать мужчину, что возмутило его спутницу, которая попыталась ударить его сумочкой, но тот увернулся.

Мужчина же попытался «скрыться от сотрудника военкомата, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо», утверждает украинское издание.

«Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», - подчеркивается в статье.

Ранее появились сообщения и видеозаписи, что сотрудники военкоматов в Одессе досматривают общественный транспорт и принудительно мобилизуют мужчин-пассажиров. По словам местных жителей, автобусы и маршрутки обычно окружает группа из 15 военкомов.