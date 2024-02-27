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Военкомы в Одессе применяют слезоточивый газ при задержании мужчин

Сотрудники военкоматов в Одессе начали применять газовые баллончики при попытках задержания на улицах мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» пишет РИА Новости.

Военкомы в Одессе применяют слезоточивый газ при задержании мужчин
© Unsplash

По данным издания, об этом свидетельствует видеозапись конфликта, который произошел между сотрудниками военкомата и парой на улице Одессы. Военком попытался задержать мужчину, что возмутило его спутницу, которая попыталась ударить его сумочкой, но тот увернулся.

Мужчина же попытался «скрыться от сотрудника военкомата, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо», утверждает украинское издание.

«Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», - подчеркивается в статье.

Ранее появились сообщения и видеозаписи, что сотрудники военкоматов в Одессе досматривают общественный транспорт и принудительно мобилизуют мужчин-пассажиров. По словам местных жителей, автобусы и маршрутки обычно окружает группа из 15 военкомов.

При этом правительство внесло на рассмотрение Рады законопроект о мобилизации. Он предлагал обязать граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника. Кроме того, документ снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал скандал на Украине и был направлен на доработку. Однако затем вновь внесен в парламент и 7 февраля принят в первом чтении.

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