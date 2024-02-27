Военкомы в Одессе применяют слезоточивый газ при задержании мужчин
Сотрудники военкоматов в Одессе начали применять газовые баллончики при попытках задержания на улицах мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» пишет РИА Новости.
По данным издания, об этом свидетельствует видеозапись конфликта, который произошел между сотрудниками военкомата и парой на улице Одессы. Военком попытался задержать мужчину, что возмутило его спутницу, которая попыталась ударить его сумочкой, но тот увернулся.
Мужчина же попытался «скрыться от сотрудника военкомата, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо», утверждает украинское издание.
«Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», - подчеркивается в статье.
Ранее появились сообщения и видеозаписи, что сотрудники военкоматов в Одессе досматривают общественный транспорт и принудительно мобилизуют мужчин-пассажиров. По словам местных жителей, автобусы и маршрутки обычно окружает группа из 15 военкомов.
При этом правительство внесло на рассмотрение Рады законопроект о мобилизации. Он предлагал обязать граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника. Кроме того, документ снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал скандал на Украине и был направлен на доработку. Однако затем вновь внесен в парламент и 7 февраля принят в первом чтении.