Кадыров рассказал о сложной обстановке в Работино

Обстановка в районе Работино на запорожском направлении в настоящий момент сложная. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать позиции, используя все свои возможности. Однако бойцы чеченских батальонов «Восток-Ахмат» и сводного отряда МВД по Чеченской республике уничтожают украинских солдат. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Запорожская область, окрестности населенного пункта Работино. Здесь по вражеским укрепленным районам, технике и скоплению живой силы активно работают военнослужащие батальона „Восток-АХМАТ“ МО РФ и бойцы сводного отряда (АХМАТ) МВД по Чеченской республике. По ним [бойцам ВСУ] активно работают дроны-камикадзе», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что уже через минуту дроны успешно уничтожают украинские позиции, как только те попадают в поле зрения дронов РФ.