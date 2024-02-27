Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала проведения спецоперации (СВО) составляют свыше 444 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

По его данным, ВСУ ежедневно теряют более 800 военнослужащих и 120 единиц различной техники, в том числе зарубежного производства. Украинские военные теряют свой боевой потенциал в результате активных действий Российской армии, добавил Шойгу.

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сообщил министр.

При этом он не озвучил потери российской стороны с начала спецоперации.