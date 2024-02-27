Шойгу заявил, что ВВО в 2024 году получит более 200 единиц техники

Войска Восточного военного округа (ВВО) в текущем году получат более 200 единиц техники, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) и бронемашины "Тайфун". Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу .

"С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "ТОР-М2", - сказал он на заседании коллеги военного ведомства.