Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли покинуть село Работино. Потерю населенного пункта допустил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью испанскому изданию 20minutos.

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«Похоже, что мы также потеряли Работино», — сообщил парламентарий.

По его словам, украинская армия на суше находится в тупике, в то время как российские войска продвигаются.

Гончаренко отметил, что самым большим поражением за последнее время для Киева стал уход ВСУ из Авдеевки.